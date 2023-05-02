С 3 по 5 мая в Самарской области пройдут открытые кинопоказы фильма «Нюрнберг»

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С 3 по 5 мая в Самарской области в рамках международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!» пройдут открытые кинопоказы фильма «Нюрнберг».

«Мы приняли решение сопроводить проведение фестиваля показом фильма «Нюрнберг», который как раз рассказывает о преступлениях нацистского режима. Уверен, это даст новый толчок обсуждению в обществе происходящего в мире, даст толчок консолидации нашего общества в борьбе с наследниками фашизма», – отметил губернатор Дмитрий Азаров на пресс-конференции, посвященной фестивалю.



Первый показ состоится 3 мая в 13.00 в Центре российской кинематографии «Художественный» (ул. Куйбышева, д. 105).



Продолжится марафон открытых сеансов «Нюрнберга» в:

– г.о. Тольятти – 4 мая в 14:00, КДЦ «Буревестник»;

– г.о. Новокуйбышевск – 4 мая 11:00, Виртуальный концертный зал (ДШИ «Вдохновение»);

– г.о. Сызрань – 5 мая 2023г в 13:00, МБУК ДК «Горизонт»;

– г.о. Жигулевск – 5 мая 16.00, МБУК Дом культуры «Нефтяник»;

– г.о. Чапаевск – 5 мая в 17:00, СП МБУ «СКДК «Кинозал».



Перед началом сеанса будет также представлена цифровая фотовыставка «Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы».



Напомним, в феврале этого года состоялся предпремьерный показ фильма «Нюрнберг». В Самаре фильм представил актер Игорь Петренко, сыгравший одну из ролей. Предваряя просмотр, он процитировал слова режиссера о том, что история на экране – это «не только о процессе, но и о том, что происходит с нами сейчас». В рамках Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!» у жителей и гостей Самарской области есть уникальная возможность посмотреть картину бесплатно.

Фото: департамент информационной политики СО