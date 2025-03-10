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С 3 по 10 марта на территории Самарской области произошло 65 техногенных пожаров

10 марта 2025 15:59
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10 марта в Новокуйбышевске произошел пожар в складском здании. Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров.

В период с 3 по 10 марта на территории Самарской области произошло 65 техногенных пожаров, на которых погибли, к сожалению, 2 человека. Еще 11 человек были спасены.

Пожары с гибелью людей произошли в Волжском районе.

Их причинами стали пригорание пищи и неосторожное обращение с огнем при курении.

5 марта произошел пожар в здании школы-интерната в Красноглинском районе города Самара.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания было эвакуировано 78 человек, в том числе 75 детей. В результате пожара никто не пострадал. 

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

7 марта в квартире многоквартирного жилого дома в Автозаводском районе Тольятти горели домашние вещи на площади 4 квадратных метра.

Специалистами МЧС России на пожаре были спасены 7 человек, в том числе 3 ребенка. Для тушения пожара привлекались 26 человек и 9 единиц техники.

Причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.

В этот же день поступило сообщение об обрушении 6 рядов со зрителями в передвижном цирке в городе Нефтегорске.

Погибших нет, пострадали 7 человек, в том числе 4 ребенка (после медицинского обследования пострадавшие были направлены на амбулаторное лечение).

На место ЧП выезжали 14 специалистов и 5 единиц техники.

10 марта в Новокуйбышевске произошел пожар в складском здании.

Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров.

Открытое горение ликвидировано.

Погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлечены 109 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России 79 человек и 22 единица техники.
Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

 

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