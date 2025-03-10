В период с 3 по 10 марта на территории Самарской области произошло 65 техногенных пожаров, на которых погибли, к сожалению, 2 человека. Еще 11 человек были спасены.
Пожары с гибелью людей произошли в Волжском районе.
Их причинами стали пригорание пищи и неосторожное обращение с огнем при курении.
5 марта произошел пожар в здании школы-интерната в Красноглинском районе города Самара.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания было эвакуировано 78 человек, в том числе 75 детей. В результате пожара никто не пострадал.
Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
7 марта в квартире многоквартирного жилого дома в Автозаводском районе Тольятти горели домашние вещи на площади 4 квадратных метра.
Специалистами МЧС России на пожаре были спасены 7 человек, в том числе 3 ребенка. Для тушения пожара привлекались 26 человек и 9 единиц техники.
Причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.
В этот же день поступило сообщение об обрушении 6 рядов со зрителями в передвижном цирке в городе Нефтегорске.
Погибших нет, пострадали 7 человек, в том числе 4 ребенка (после медицинского обследования пострадавшие были направлены на амбулаторное лечение).
На место ЧП выезжали 14 специалистов и 5 единиц техники.
10 марта в Новокуйбышевске произошел пожар в складском здании.
Пожар локализован на площади 1600 квадратных метров.
Открытое горение ликвидировано.
Погибших и пострадавших нет.
Для тушения пожара привлечены 109 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России 79 человек и 22 единица техники.
Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.