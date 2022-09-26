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С 27 сентября в небе над Самарской областью начинается осенняя интерференция - явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал.

Солнце может повлиять на прием эфирных телерадиоканалов в сентябре-октябре 2022 года. Об этом сообщили в Самарском филиале РТРС.

"Солнечные помехи» продолжительностью от 5 до 17 минут в день наиболее вероятны в Самарской области с 27 сентября до 21 октября.

Время начала и окончания осенней солнечной интерференции в Самарской области, влияющей на цифровое телерадиовещание, с 27 сентября 2022 года по 21 октября 2022 года в интервале с 11:51 час. до 13:42 час. МЕСТНОГО времени.

Время начала и окончания осенней солнечной интерференции, влияющей на аналоговые телерадиоканалы, с 05 октября 2022 года по 20 октября 2022 года в интервале с 09:18 час. до 12:11 час. МЕСТНОГО времени, - сообщили в филиале РТРС «Самарский ОРТПЦ».

Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции. В пиковые моменты радиотелевизионные станции переходят на прием сигнала с резервного спутника.

Но в указанное время нельзя исключать периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад на пиксели, полное пропадание.

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью, она связана с вращением Земли вокруг Солнца, а также, наклоном земной оси. В это время Солнце встает ровно позади спутников связи, являющихся важнейшим звеном в системе организации эфирной телерадиотрансляции. При этом Солнце - мощный источник радиоволн, в это время сигналы спутника «засвечиваются» более мощными сигналами Солнца. Затем, благодаря вращению Земли, спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

Время моментов интерференции по московскому времени публикуется на сайте РТРС (смотрицифру.рф), в разделе «Кратковременные отключения трансляции» https://samara.rtrs.ru/tv/breaks/ и в «Кабинете телезрителя», а также во вкладке «Вещание», в бесплатном мобильном приложении «Телегид».

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