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С 21 февраля в небе над самарским регионом начинается весенняя солнечная интерференция

17 февраля 2022 17:55
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Солнце может вызвать помехи в телеэфире.

С 21 февраля в небе над самарским регионом начинается весенняя солнечная интерференция. Это космическое явление, которое может влиять на телесигналы спутников связи.

Солнце излучает энергию как в виде света, так и в виде радиоволн. Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. В какой-то момент Солнце оказывается ровно позади спутника связи, на одной линии с приемной земной станцией. В это время сигналы спутника глушатся более мощными сигналами Солнца. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и приемной земной станцией длится несколько минут в сутки. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки». 

Время начала и окончания весенней интерференции в Самарской области, влияющей на цифровое телерадиовещание, с 21 февраля 2022 года по 16 марта 2022 года в интервале с 12:37 час. до 14:05 час. МЕСТНОГО времени. 

Время начала и окончания интерференции, влияющей на вещание ТК «Губерния», с 21 февраля 2022 года по 13 марта 2022 года в интервале с 12:18 час. до 13:12 час. МЕСТНОГО времени.

Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 17 минут.

Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции. В пиковые моменты радиотелевизионные станции переходят на прием сигнала с резервного спутника. 

При этом не все приемное оборудование телезрителей способно быстро «поймать» восстановившийся сигнал со станции. Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Это приводит к замиранию, рассыпанию или полному пропаданию «картинки». Если качество изображения не приходит в норму, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Для этого нужно на минуту выключить телевизор и приставку из розетки и включить заново. Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.

График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм в самарском регионе публикуется на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид». Приложение бесплатно для пользователей. Скачать его можно в App Store или Play Market.

 

Фото:    pixabay

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