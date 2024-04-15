Я нашел ошибку
Главные новости:
спрос на покупку земли в Самарской области за год сократился на 2%
Спрос на покупку земли в Самарской области за год сократился на 2%
В Жигулевске полицейские изъяли у местной жительницы 18 граммов марихуаны
В Жигулевске полицейские изъяли у местной жительницы 18 граммов марихуаны
Каждый третий самарец оценил свою эффективность на работе как максимальную
Каждый третий самарец оценил свою эффективность на работе как максимальную
"РКС-Самара" напоминают, что делать с инспекторами-метрологами, которых не вызывали
"РКС-Самара" напоминают, что делать с инспекторами-метрологами, которых не вызывали
Великобритания хочет отправлять нелегалов в Армению
Макрон намерен добиваться прекращения огня на время Олимпиады
Макрон намерен добиваться прекращения огня на время Олимпиады
«Ренессанс страхование» звонит с «Этикеткой» от билайна
«Ренессанс страхование» звонит с «Этикеткой» от билайна
В Госдуме предложили включить в ОМС программу восстановления после родов
В Госдуме предложили включить в ОМС программу восстановления после родов
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.44
-0.28
EUR 99.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самому обаятельному львенку Самары исполняется 1 год!
Мероприятия Музея Эльдара Рязанова приглашает самарцев на мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

С 15 апреля по 15 октября в Самарской области устанавливается особый противопожарный режим

15 апреля 2024 12:30
122
С 15 апреля по 15 октября в Самарской области устанавливается особый противопожарный режим

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области №261 от 12.04.2024 года в период с 15 апреля по 15 октября 2024 года на территории региона установлен особый противопожарный режим. Сохранение лесов — приоритетная задача нацпроекта «Экология»реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.

«Созданы оперативные штабы по организации тушения лесных пожаров на землях лесного фонда Самарской области. Подготовлены к работе 17 пожарно-химических станций подведомственного учреждения ГБУ «Самаралес». На 100% укомплектован штат – 319 сотрудников, непосредственно принимающих участие в тушении пожаров. В целях обнаружения возгораний действует единая система мониторинга, ситуацию контролирует 41 камера. Кроме того, определены маршруты патрулирования лесов для мониторинга пожарной опасности: 104 наземных, протяженностью более 12 тысяч километров, и 2 водных. К участию в патрулировании готовы 420 человек»,— сообщает врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников.  

В установленный период на территории государственного лесного фонда запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес мусором и прочими отходами. При установлении IV и V классов пожарной опасности в лесах министерством будет ограничиваться посещение лесов.

На 2024 год минлесхозом разработаны и утверждены 612 маршрутов наземного патрулирования лесной охраны протяженностью 58603 км. На маршрутах ежедневно находятся от 48 до 80 мобильных групп. С начала года уже осуществлено более 370 выездов. В рамках госзадания до «Самаралеса» доведены объемы по противопожарному обустройству лесов, куда входит реконструкция 65 км лесных дорог, устройство и прочистка более 27 тысяч км минерализованных полос, установка 192 шлагбаумов на въездах в лесные массивы и 348 предупреждающих стендов. Для ликвидации возгораний в лесных массивах на территории Самарской области сводным планом предусмотрено привлечение сил и средств пожаротушения в количестве 1762 человек, 591 единиц техники и 1812 единиц оборудования. Разработаны и утверждены 16 планов тушения лесных пожаров, а также подписано 72 соглашения по взаимодействию и оказанию помощи силами и средствами при ЧС с организациями и ведомствами, в том числе с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти соседних субъектов Российской Федерации.

«Также министерством предусмотрено тушение и ландшафтных пожаров на прилегающих к лесному фонду территориях. Это помогает сократить лесные пожары, которые возникают в результате перехода огня с сопредельных территорий. Довели информацию до 21 крупных компаний, имеющих линейные объекты на территории лесного фонда, о необходимости содержания охранных зон и соблюдению норм пожарной безопасности на таких объектах. Кроме того, министерством проведена работа по установлению собственников и пользователей земельных участков, прилегающих к лесам. Количество таких участков — 5644 единиц, а протяженность территории составляет почти 9 тысяч км», — комментирует врио заместителя министра, глава департамента лесного хозяйства минлесхоза Павел Мельников.

Напомним, что за нарушение правил санитарной безопасности предусмотрен административный штраф:

— для граждан в размере от 500 тыс. до 1 млн. рублей; 

— для должностных лиц от 1 тыс. до 2 тыс. рублей; 

— для юридических лиц от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф:

— для граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;

— для должностных лиц от 60 тыс. до 90 тыс. рублей; 

— для юридических лиц от 600 тыс. до 1 млн. рублей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога предусмотрена уголовная ответственность, если это повлекло значительный ущерб. Наказывается штрафом от 300 тыс. рублей и до лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"РКС-Самара" напоминают, что делать с инспекторами-метрологами, которых не вызывали
15 апреля 2024, 13:21
"РКС-Самара" напоминают, что делать с инспекторами-метрологами, которых не вызывали
«РКС-Самара» напоминают: сотрудники предприятия не ходят по квартирам с внезапными проверками приборов учёта. ЖКХ
60
Игорь Осинькин: Трудная игра с огромным количеством единоборств
15 апреля 2024, 09:16
Игорь Осинькин: Трудная игра с огромным количеством единоборств
Пресс-конференция главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина после победного матча с «Рубином» (2:0). Футбол в Самаре
364
Сегодня, 14 апреля, на главном стадионе Самары состоится матч между «Крыльями Советов» и «Рубином»
14 апреля 2024, 13:59
Сегодня, 14 апреля, в Самаре состоится матч между «Крыльями Советов» и «Рубином»
Для удобства зрителей усилят работу общественного транспорта. Спорт
556
В центре внимания
15 апреля 2024  13:21
"РКС-Самара" напоминают, что делать с инспекторами-метрологами, которых не вызывали
63
С 15 апреля по 15 октября в Самарской области устанавливается особый противопожарный режим
15 апреля 2024  12:30
С 15 апреля по 15 октября в Самарской области устанавливается особый противопожарный режим
118
Игорь Осинькин: Трудная игра с огромным количеством единоборств
15 апреля 2024  09:16
Игорь Осинькин: Трудная игра с огромным количеством единоборств
367
Сегодня, 14 апреля, на главном стадионе Самары состоится матч между «Крыльями Советов» и «Рубином»
14 апреля 2024  13:59
Сегодня, 14 апреля, в Самаре состоится матч между «Крыльями Советов» и «Рубином»
556
Следующий субботник – общегородской. Он пройдет 20 апреля.
13 апреля 2024  15:08
Почти 40 тысяч человек приняли участие в Гагаринском субботнике в Самаре
581
Весь список