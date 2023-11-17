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С 13 по 23 ноября 2023 года проходит межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России – 2023»

17 ноября 2023 12:27
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С 13 по 23 ноября 2023 года проходит межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России – 2023».

В Красноярском районе Сотрудники полиции провели встречу в Красноярском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Феникс» и ГБПОУ «Красноярском государственном техникуме».

  В ходе мероприятий лейтенант полиции Равиль Екаев оперуполномоченный ГНК О МВД России по Красноярскому району рассказал о том, какие последствия для организма могут наступить от принятия запрещенных веществ. Напомнил об опасности возникновения зависимости и пагубном влиянии наркотиков на психическое и физическое состояние человека. С ребятами обсудили алгоритм действий в случае, когда они становятся свидетелями противоправных деяний.

Капитан полиции Динара Шуриева инспектор по пропаганде БДД О МВД России по Красноярскому району напомнила ребятам, что правила дорожного движения – это закон для всех, соблюдение которого является обязательным. Она рассказала о последствиях, к которым приводят их нарушения. Кроме того, объяснила, что по достижении 16-летнего возраста наступает ответственность за совершение административного правонарушения, в том числе и в сфере безопасности дорожного движения.

Специалист регионального отделения общероссийского общественно государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Елена Козлова совместно с главным специалистом управления молодежной политики Администрации муниципального района Красноярский Оксаной Вершининой в свою очередь, напомнили подросткам, что безопасность на дороге всегда зависит от внимательности и дисциплинированности водителей и, конечно же, пешеходов, поэтому для участников дорожного движения важно быть предельно бдительными.

В Красноглинском районе, на территории МБОУ СОШ №156, № 68 и №127 инспектор по делам несовершеннолетних рассказал школьникам о вреде употребления психоактивных, наркотических веществ, обратил внимание на их пагубное влияние на здоровье и жизнь в целом.

В Советском районе областного центра заместитель начальника отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по городу Самаре Александр Ленев пришел на классный час к учащимся школ №166 и №170, чтобы побеседовать о вреде употребления запрещенных веществ и о том, как противостоять им.

Также встреча прошла в «Кинельском государственном техникуме», где инспектор ОДН ОУУП и ПДН лейтенант полиции Ольга Коробова и оперуполномоченный ОНК майор полиции Марина Глотова рассказали студентам о вреде употребления наркотических средств и тяжелых последствиях для физического и психического здоровья.

Помимо вышеперечисленного, сотрудники полиции рассказали о недопустимости и опасности таких явлений современности как «экстремизм» и «терроризм», заострили внимание подростков на правилах поведения в социальных сетях и необходимости соблюдения правил цифровой гигиены направленной на защиту психики человека.

Аналогично в Сызрани на базе «Дома молодёжи» сотрудники полиции провели профилактическую беседу с ребятами, где старший оперуполномоченный отделения по борьбе с преступлениями этнической направленности уголовного розыска майор полиции Кирилл Черняев рассказал о существующих методах и формах вовлечения молодежи в деятельность экстремистских и террористических организаций, а также о мерах противодействия им. Особое внимание было уделено угрозам, возникающим в социальных сетях.

Представитель отделения по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» майор полиции Сергей Миронов рассказал присутствующим о схемах вербовки и вовлечения молодых людей в оборот наркотиков через социальные сети, обозначил меры ответственности за данные правонарушения, а также предостерег ребят от легкого заработка в сети.

 В завершение мероприятий полицейские отметили, что в интернете необходимо быть внимательными при общении с незнакомцами и выборе контента для публикации на своих страницах. Также слушателей призвали вести здоровый образ жизни, идти к намеченным целям и соблюдать закон.

Подобные мероприятия будут продолжены на территории региона. 

 

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