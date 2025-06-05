С 1 сентября в ЕГРН добавят данные о семье собственника жилья

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Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко рассказал об изменениях в сделках с недвижимостью с 1 сентября.

Так, по его словам, с 1 сентября в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) начнут отражаться данные о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования. Нововведения, отметил депутат, позволят сделать сделки с недвижимостью более понятными, прозрачными и безопасными.

Как утверждает РИА Новости, ранее данную информацию можно было получить лишь со слов продавца и при его желании об этом говорить, что создавало риски для покупателей жилья, которые могли столкнуться с неожиданными «обременениями» после приобретения недвижимости.