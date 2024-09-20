С 1 октября в регионах России для многодетных семей введут цифровые удостоверения

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Они будут равносильны бумажному оригиналу и упростят получение льгот.

В Москве цифровые удостоверения единого образца ввели в феврале 2024 года, а в регионах QR-коды начнут действовать с 1 октября, рассказала старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура, пишет Сова.

- Цифровизация упростит использование льгот для многодетных семей, так как теперь необходимость носить с собой бумажное удостоверение отпадет, - объяснила эксперт.

Электронным документом можно будет подтвердить право на получение льгот во всех государственных учреждениях, таких как МФЦ, центрах социальных услуг, музеях и прочих, пишет РИА Новости.