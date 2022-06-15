Ряд пляжей в Самаре все ещё подтоплены

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Сегодня дан официальный старт пляжного сезона, но ряд пляжей (а именно Красноглинский, Можайский, Советской Армии, у Загородного парка и Барбошиной поляны) - все ещё подтоплены.

Именно поэтому работы на этих пляжах приостановлены до ухода воды! Купаться пока не рекомендуется.

Вода ещё холодная (14-15 градусов). Размещение буйков и водолазное обследование с промером глубин продолжится.

Как только береговая полоса освободится, городские службы закончат все необходимые работы и можно будет безопасно купаться и загорать.

Отнеситесь с пониманием, причины этих явлений не зависят от муниципалитета.

Фото: алминистрация Самары