Ряд пляжей в Самаре все ещё подтоплены

Сегодня дан официальный старт пляжного сезона, но ряд пляжей (а именно Красноглинский, Можайский, Советской Армии, у Загородного парка и Барбошиной поляны) - все ещё подтоплены.
Именно поэтому работы на этих пляжах приостановлены до ухода воды! Купаться пока не рекомендуется.
Вода ещё холодная (14-15 градусов). Размещение буйков и водолазное обследование с промером глубин продолжится.
Как только береговая полоса освободится, городские службы закончат все необходимые работы и можно будет безопасно купаться и загорать.
Отнеситесь с пониманием, причины этих явлений не зависят от муниципалитета.
Фото: алминистрация Самары