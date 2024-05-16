«Русский язык от А до Я»: в СОУНБ открылась выставка ко Дню славянской письменности и культуры

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14 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) открылась книжная выставка «Русский язык от А до Я», приуроченная к предстоящему Дню славянской письменности и культуры, который отмечается в России и других славянских странах 24 мая.

Русский язык – один из богатейших языков мира. Это язык величия, эмоций, чувств. Русский литературный язык является прямым преемником староцерковнославянского языка, созданного славянскими первоучителями Кириллом и Мефодием. Он богат и велик, ёмок и точен одновременно.

Язык – это не беспорядочный набор букв и слов. Он представляет собой систему. Богатство русского языка мы видим на всех его уровнях, начиная со звуков и заканчивая сложными предложениями и целыми текстами.

Именно это богатство русского языка во всех его проявлениях раскрывается на книжной выставке «Русский язык от А до Я». На каждую букву русского алфавита здесь подобран лингвистический термин и книга, подробно рассказывающая о нём. Так, начинается экспозиция с буквы «А» – азбука. Много интересного об азбуке можно узнать из книги «Занимательное азбуковедение».

О богатстве любого языка свидетельствует его словарный запас. На выставке представлены специализированные словари: «Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы», «Словарь наречий и служебных слов русского языка», «Словарь эпитетов русского литературного языка» К.С. Горбачевича и «Словарь ударений русского языка» И.Л. Резниченко.

Известно, что русский язык – один из самых сложных для изучения. Об этом говорят многие иностранцы, желающие освоить наш язык. Им трудно объять всю лексику русского языка, освоить тонкости грамматического строя, научиться правильно выстраивать предложения. Но тем не менее число граждан других стран, изучающих наш язык, по-прежнему высоко. Для них будут интересны книги К.И. Пехливановой «Грамматика русского языка в иллюстрациях» и Н.А. Любимовой «Лингвистические основы обучения артикуляции русских звуков. Постановка и коррекция».

Родной язык – это часть национальной культуры и очень важная часть каждого человека. Бесспорно, своё знание родного языка можно и нужно совершенствовать всю жизнь, а помочь в этом смогут материалы выставки «Русский язык от А до Я», которая продлится до 30 августа 2024 года.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, зал выдачи литературы отдела читальных залов (2 этаж).

Вход свободный! 6+

Фото: пресс-служба СОУНБ