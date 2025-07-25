Руководитель УФНС СО Кирилл Князев поздравил сотрудников органов следствия РФ с профессиональным праздником

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Руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев сегодня принял участие в торжественном мероприятии, посвященному празднованию Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации.

Поздравляя сотрудников Следственного управления СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником, руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев от себя лично и от коллектива налоговиков Самарской области выразил слова признательности за сотрудничество и эффективное взаимодействие между ведомствами, результатом которых является защита экономических интересов государства.

«Несмотря на громадный спектр задач, стоящих сегодня перед вами, налоговые преступления находятся на особом счету. При расследовании дел у нас с вами общая задача: не приговор, не наказание, а именно возмещение ущерба, - подчеркнул руководитель региональной налоговой службы Кирилл Князев. – Благодаря проведению совместных мероприятий, а также принципиальной позиции сотрудников следственного ведомства в борьбе с налоговыми правонарушениями, за последние 18 месяцев дополнительно поступило в бюджет почти 6 миллиардов рублей и это исключительно ваша заслуга. За этой значимой цифрой стоит работа конкретных людей и подразделений следственных органов. Это еще раз подтверждает, что вместе мы сможем справляться с любыми сложными и неординарными задачами».

Необходимо отметить, что с целью повышения эффективности совместной работы на постоянной основе организованы заседания межведомственной рабочей группы по вопросам обсуждения с представителями следственного управления Следственного комитета России по Самарской области материалов по результатам налоговых проверок, предстоящих направлению в следственный орган. Продолжается работа и по сокращению сроков проведения выездных налоговых проверок, в том числе для того, чтобы виновное лицо не избежало уголовной ответственности по преступлениям небольшой тяжести.

Фото: предоставлено пресс-службой УФНС России по Самарской области