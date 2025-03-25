Руководитель самарского налогового ведомства Кирилл Князев отметил лучших сотрудников налоговой службы

185

Сегодня в УФНС России по Самарской области наградили лучших специалистов региональной налоговой службы. За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу, результативный труд по итогам второго полугодия 2024 года Свидетельства о занесении на Доску почета вручены восьми сотрудникам ведомства – теперь их фотографии размещены на Доске почета лучших сотрудников УФНС России по Самарской области. За добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области Благодарностью Самарской Губернской Думы отмечена заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Голубева.

Руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев, вручая заслуженную региональную награду Татьяне Голубевой, поблагодарил ее за эффективный профессиональный труд, активное участие в разъяснительной работе с собственниками имущества, формировании налоговой культуры жителей региона и подрастающего поколения с телевизионных экранов и радиоэфирах, а также участием в марафонах налоговой грамотности.

Более 20 лет Татьяна Голубева трудится в налоговых органах. Пройден большой профессиональный путь от старшего инспектора аналитического отдела налоговой инспекции в Сызрани до заместителя начальника отдела налогообложения имущества областного Управления в 2021 году. В ее наградном арсенале более 10 благодарностей ведомственных и от различных уровней власти. Весомый результат Управление показало по итогам 2024 года - уровень собираемости имущественных налогов в регионе превысил отметку в 98%.

«Для меня всегда это очень волнительный момент, когда руководитель и другие ведомства оценивают твою работу как самый высокий уровень мастерства, квалификации, знаний и опыта, - рассказала Татьяна Голубева, - не перестаю говорить жителям региона «спасибо, что платите налоги вовремя», в этой награде вклад каждого».

А достигать таких профессиональных высот сотрудникам налоговой службы во многом помогает непрерывное обучение, организованное в рамках кадровых программ и профессионального развития ФНС.

Фото предоставлено пресс-службой УФНС России по Самарской области