Руководитель пресс-службы ГУ МВД СО полковник Сергей Гольдштейн завершил службу в органах внутренних дел

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Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн завершил службу в органах внутренних дел. Сегодня об этом на заседании коллегии ГУ МВД России по Самарской области объявил начальник областного главка МВД генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

В присутствии личного состава и ветеранов Игорь Геннадьевич вручил пенсионеру МВД памятный подарок и выразил большую благодарность за многолетний добросовестный труд.

Сергей Валерьевич стал достойным продолжателем семейной династии правоохранителей: его отец - Гольдштейн Валерий Семенович – полковник милиции в отставке, ветеран МВД России, дочь - лейтенант полиции, государственный инспектор РЭО ГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти.

Сергей Гольдштейн прослужил в МВД России более 37 лет, из которых 13 лет занимался укреплением отношений полиции и общества, а также взаимодействием со средствами массовой информации. В органах внутренних дел Сергей Валерьевич с 1987 года — служба началась в должности милиционера строевого подразделения Автозаводского РОВД. В разное время занимал должности среднего и начальствующего состава отделов милиции. В должность начальника пресс-службы он вступил в 2010 году. Награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка" и ведомственными наградами.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поблагодарил Сергея Гольдштейна за его личный вклад в работу ведомства: «Сергей Валерьевич много сделал для авторитета и имиджа Главного управления».

Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов представил собравшимся временно исполняющего обязанности начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области старшего лейтенанта полиции Александра Курбатова, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО