Россиянки назвали предпочтения в зимней верхней одежде

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Аналитики Shopping Live изучили осенние траты россиянок на верхнюю одежду и выяснили, что идеальным выбором на зиму они считают черный оверсайз-пуховик. На этот предмет гардероба российские женщины готовы потратить до 25 000 рублей.

Лидером в этой категории одежды остаются удлиненные пуховые куртки: доля их продаж в этом году составила 63,5%. На этом фоне популярность классического пальто осенью 2023-го упала на 11,42%, на смену ему приходят стеганые пальто из непродуваемых материалов с капюшоном. Чуть меньше стали покупать и жилеты — продажи снизились на 1,17%. Тренд на дутые жилетки, которые заменяли демисезонные куртки, остается в прошлом сезоне, его вытесняют более теплые и актуальные варианты.

Замечено незначительное увеличение спроса на дубленки (+ 1% по сравнению с прошлым годом), а вот популярность шуб за год выросла на 9,04%.

Объемные дубленки «с мужского плеча» набирают популярность за счет комфорта, в них тепло в самые сильные морозы. Кроме того, они выигрывают благодаря своей универсальности: дубленку можно адаптировать под любой стиль.

Тренд на уютные и расслабленные модели верхней одежды, которые подчеркивают женственность образа, подтверждает и популярность длинных шуб из экомеха со спущенной линией плеч. По-прежнему актуальны укороченные варианты шубы с мехом «тэдди».

Изменения произошли и в выборе цветовой гаммы верхней одежды. В 2023 году в тройку лидеров вошли черный, молочный и бежевый. Молочный оттенок за год совершил скачок с 9-го места до 2-го. В целом же в 2022 году россияне предпочитали более яркие цвета: 2-е место уверенно держал насыщенный зеленый.

За год тренды изменились, и сегодня все больше внимания женщины уделяют сдержанным и нейтральным тонам.

Меняются не только виды и цвета верхней одежды, но и фасоны. В 2022 году в тройке лидеров среди теплой верхней одежды были меховое и стеганое пальто. В 2023-м верхние строчки рейтинга заняли шуба и стеганая объемная куртка. Сохраняется общий тренд на лаконичность, стежку, отделку мехом, удлиненный крой и оверсайз. При этом верхняя одежда с меховым воротником вновь завоевывает популярность и стремится в лидеры.