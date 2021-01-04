Россияне в 2020 году заплатили 13 млрд рублей автомобильных штрафов

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Судебные приставы взыскали с россиян за 11 месяцев 2020 года почти 13 млрд рублей за штрафы Госавтоинспекции, передают "Известия". Об этом сообщил замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП, подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков.

«В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, за 11 месяцев 2020 года взыскано 12,9 млрд рублей административных штрафов Госавтоинспекции», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Желудков отметил, что всего постановлений ГИБДД, предъявленных в подразделения ФССП России за 11 месяцев, по которым были возбуждены исполнительные производства, — на 18,5 млрд рублей. Это на 700 млн меньше, чем за аналогичный отрезок прошлого года.

Ранее, 1 декабря, в ГИБДД назвали самые частые нарушения правил среди автомобилистов в Москве, среди которых оказались превышение скорости, нарушение разметки и дорожных знаков. За 11 месяцев прошедшего года в Москве было выписано порядка 12,4 млн постановлений за превышение скорости. Не менее 5,5 млн постановлений касались нарушения разметки и дорожных знаков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин