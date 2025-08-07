россияне стали в два раза чаще интересоваться подработкой в общепите

92

Аналитики Авито Подработки изучили данные за I полугодие 2024 и 2025 годов и выяснили, как изменился спрос исполнителей на временную занятость. Самый высокий прирост активности исполнителей при записи на подработку зафиксирован в сфере общественного питания — такими предложениями стали интересоваться в 2 раза (+106%) чаще, чем годом ранее. Исполнителям в этой сфере предлагали в среднем от 35 000 до 54 000 руб/мес за неполную занятость.

Активнее всего стали записываться на подработку поваром-кассиром (+68%), где среднее предлагаемое вознаграждение варьируется от 41 560 до 54 000 руб/мес за частичную занятость.

Еще одной популярной сферой для быстрого входа на подработку стал гостиничный бизнес и туризм — тут исполнители стали записываться на подработку экскурсоводом на 15% чаще, чем в первой половине прошлого года.

Чаще стали проявлять интерес и к позициям в ретейле — так, интерес к предложениям о подработке мерчендайзером за год вырос на 15%, а средние предлагаемые вознаграждения в этой роли варьируются от 27 000 до 28 000 руб/мес за частичную занятость.