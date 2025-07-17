Россияне стали пить больше пива

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Средний объем пива, который покупают россияне за один поход в магазин, стал 1,37 литра. Удивительно то, что количество самих граждан, покупающих пиво, сократилось. Это следует из данных исследования холдинга «Ромир».

«Число россиян, покупающих пиво в магазинах, сократилось, однако это уменьшение не привело к падению общих объемов продаж. Средний объем покупки достиг 1,37 литра за один визит в магазин», — указано в материале ТАСС, на основе данных холдинга.

Сообщается о том, что процент россиян, за зиму 2024 года, которые хотя бы раз покупали пиво составляет 47,3%. Тем временем, зимой 2025 года показатель составляет 44,3%. При этом, средняя частота покупок пива выросла с 15,4 раза до 16,6 раза.