россияне стали чаще выбирать круглогодичный тип загородного отдыха

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Спрос на отдых в арендованных загородных домах или отелях стал более равномерным.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на сервисы бронирования. В топ лидеров по спросу входит Московская, Рязанская, Ленинградская и Владимирские области. В предыдущие годы предпочтение по времени отдыха отдавалось чаще всего на лето или Новый Год.

"Загородный отдых больше не воспринимается как ежегодная награда за выгорание. Он стал осознанной привычкой – способом поддерживать ресурсное состояние в течение года", – рассказал журналистам генеральный директор Cuva Антон Лагун.

По словам экспертов, это говорит о том, что россияне открыли для себя способ полноценного восстановления сил не только за рубежом, но и на российских базах отдыха.

"Потребность в регулярной перезагрузке сохранилась, а привычка отдыхать "маленькими порциями" – закрепилась", – пояснил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Таким образом, выезды на два-три дня стали бюджетным способом сменить обстановку и снять стресс от рабочей рутины для населения.