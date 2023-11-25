Россияне стали чаще шить одежду на заказ

81

По данным Авито Услуг, структура спроса на рынке одежды в России меняется в сторону локальных брендов и индивидуального пошива на заказ. Интерес к услугам по пошиву одежды в категории «Бытовые услуги» на Авито Услугах существенно растет второй год подряд.

В России второй год подряд растет спрос на услуги по пошиву одежды. В этом году интерес со стороны заказчиков в сегменте вырос на треть (+32%) по сравнению с 2022 годом и в целых два раза (+100%) по сравнению с 2021 годом, показала аналитика Авито Услуг. Рост спроса наблюдается как со стороны частных клиентов, так и со стороны бизнеса. Россияне стали чаще обращаться за индивидуальным пошивом к частным портным (+110% по сравнению с 2021 годом) и в ателье (+116%). А у локальных брендов запрос на производственные мощности вырос на 101% за два года.

Александр Семочкин, руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в Авито Услугах:

«У заказчиков растет интерес к локальным брендам и уникальным вещам, изготовленным на заказ, поэтому увеличивается спрос на исполнителей, предлагающих услуги по индивидуальному пошиву. А локальные бренды одежды, в связи с возросшим потоком заказов, ищут швейные цеха и производства, предлагающие услуги по изготовлению одежды большими партиями под ключ. Такой рост спроса дает импульс к развитию всего сегмента услуг по пошиву одежды — число предложений на Авито Услугах также вырос. Так, например, число объявлений от швейных цехов, готовых взяться за изготовление одежды партиями выросло с 2021 года более чем в два с половиной раза (+164%). Количество предложений от частных мастеров также значительно выросло: портных, в том числе работающих на дому, стало на 61% больше, число предложений от ателье — на 48% больше».

Россияне чаще интересуются пошивом одежды на заказ

Спрос на услуги частных портных и ателье растет уже два года подряд. Так, интерес к услугам по индивидуальному пошиву от портных — в том числе с возможностью выезда для снятия мерок на дом к клиенту — вырос на треть (+37%) по сравнению с 2022 годом и более чем в два раза (+110%) по сравнению с 2021 годом. Больше всего спрос на портных вырос в Хабаровске (+243% за два года), Иркутске (+219%) и Красноярске (+163%).

Сопоставимо вырос спрос и на услуги ателье. Они оказывают больший спектр услуг по пошиву и ремонту одежды. Интерес к индивидуальному пошиву одежды в ателье на Авито Услугах вырос на 29% по сравнению с 2022 годом и на 116% по сравнению с 2021 годом.

Локальным брендам одежды нужны производственные мощности

Швейные цеха предлагают полный цикл услуг по пошиву одежды для брендов: от работы швей и оборудования до упаковки для шоурумов и интернет-магазинов и отгрузке на маркетплейсы. Спрос на услуги таких производств вырос в полтора раза (+50%) по сравнению с 2022 годом и в два раза (+101%) по сравнению с 2023 годом.

Создать собственный бренд одежды стало проще

Кроме того, на рынок частных услуг вышли консультанты по созданию бренда одежды. Такие специалисты помогают предпринимателям выстроить модельный ряд для изделий, наладить производство и сбыт — например, продажу одежды на маркетплейсах. Спрос на таких специалистов вырос более чем в 6 раз (+510%) по сравнению с 2021 годом, и более чем в 2 раза (+127%) по сравнению с прошлым.

Больше всего спрос на таких консультантов вырос в столицах и других миллионниках. Так, например, в Москве и Санкт-Петербурге спрос на специалистов по созданию бренда одежды вырос на 663% и 593% соответственно. Существенно интерес к таким услугам вырос также и в Омске (+257%), Казани (+196%) и Краснодаре (+127%).