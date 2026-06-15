Россияне рекордно запаслись наличными

Спрос на наличные в России растет третий месяц подряд. С января количество денег в обращении выросло на 1,09 трлн рублей. Интерес россиян к наличным вызван стремлением запастись «на всякий случай», сообщает телеканал «Известия».

Бумажные деньги также начали активнее использовать в малом бизнесе. С 2026 года прием безналичных платежей подорожал. Как отмечают эксперты бизнес уходит в серую зону для оптимизации налогов. Еще одна причина — ужесточение требований к онлайн-переводам. Эксперты уверены: усиленные проверки затрудняют безналичные операции. Для крупных переводов людям проще использовать бумажные деньги. Рост доли наличных в обращении влияет на ликвидность банков. Деньги населения являются источником для финансирования кредитования. Ввод наличных в обращение стимулирует экономический рост.