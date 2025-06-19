Россияне рассказали, где общаются с соседями

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Более половины опрошенных россиян (53%) общаются с соседями во дворах и на спортплощадках. Таковы результаты опроса, проведенного группой «Родина» (есть у «Газеты.Ru»).

Почти каждый второй участник опроса признался, что новые знакомства и непринужденные беседы чаще всего возникают на придомовой территории — во дворе, сквере или парке. 20% встречают знакомых несколько раз в неделю, 19% пересекаются с соседями примерно раз в месяц, а для 14% общение с соседями стало частью ежедневного ритуала.

Россияне также отметили локации, где проще всего завязать разговор. Лидируют детские площадки — их назвали 29% респондентов. Следом идут спортивные зоны, которые упоминались почти в каждом пятом ответе (22%). Скверы, парки и лужайки для пикников набрали чуть больше — по 10% каждый.

По оценке атмосферы внутри сообщества ЖК мнения тоже разделились: 35% охарактеризовали ее как дружелюбную, 23% — как нейтральную, а 20% — как напряженную. 22% опрошенных не смогли выразить мнение на этот счет.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.