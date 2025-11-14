Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день

53

В среднем россияне проводят в социальных медиа (куда входят соцсети, видеохостинги, мессенджеры и блоги) 2 часа 44 минуты, что составляет примерно 51% от общей активности пользователей в интернете. Об этом сообщил ведущий менеджер cектора поддержки клиентов Mediascope Александр Воронцов.

Аудитория интернета в октябре 2025-го составляет 105 млн человек — это 86% населения России старше 12 лет. В среднем россияне проводят в интернете 4 часа 21 минуту в день, отметил Воронцов. Социальные медиа занимают 51% от общего времени пользования интернетом, это почти 2 часа 44 минуты в день на пользователя.

По его словам, ограничение звонков в зарубежных мессенджерах также сказалось на снижении количества времени, которое люди проводят в них, пишут "Известия".