Россияне чаще всего меняют планы на развлечения за пару дней

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Яндекс Афиша раскрыла данные по возвратам билетов на развлекательные мероприятия.

Такой вывод в сервисе сделали на основе данных об использовании «Гарантии возврата» — функции, позволяющей пользователям застраховать билеты и вернуть их полную стоимость, если по какой-то причине не получается попасть на событие. Хотя вернуть билеты можно сразу после покупки, чаще всего аудитория сервиса начинает делать это за 4 дня до мероприятия. Больше всего возвратов происходит за 1-2 дня до события. В день мероприятия билеты обычно возвращают за 1-4 часа до начала.

В мае Яндекс Афиша начала тестировать новый страховой сервис, компенсирующий полную стоимость билетов на развлекательные мероприятия, включая сервисный сбор. Из числа пользователей, успевших протестировать новую услугу, чаще всего меняются планы у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Среди регионов лидерами по возвратам стали Екатеринбург и Краснодар.

Преимущественно за возвратом билетов обращаются россияне в возрасте 25-34 лет (40%), 35-44 лет (почти 26%) и 18-24 лет (почти 19%). Чаще всего пользователи сервиса возвращали билеты на концерты, театральные постановки и стендап-шоу. На данный момент уже есть возможность застраховать билеты на большинство мероприятий, доступных на сервисе.

«Ранее мы предполагали, что к концу лета "Гарантия возврата" будет доступна около 50% аудитории сервиса. Однако после успешного тестирования, начавшегося в мае, было принято решение сделать её доступной для всех пользователей Яндекс Афиши уже сейчас. Приходящие запросы на возврат билетов показывают, что эта услуга и правда очень востребована», — отметил Данил Гребенев, руководитель Яндекс Афиши.