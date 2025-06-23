Россиянам запретят менять номера гаджетов

59

Пользователи в России больше не смогут менять идентификационные номера мобильных телефонов (IMEI), которые привязаны к их номерам. Соответствующие поправки в закон «О связи» подготовило Минцифры РФ.

«При наличии признаков недостоверности сведений об идентификаторе или совершения противоправных действий указанные сведения направляются в государственную информационную систему противодействия правонарушениям», — цитирует законопроект «Известия». В рамках инициативы планируется создание единой базы мобильных устройств, а также введение черных списков для уникальных идентификаторов.

Идентификационный номер устройства — это уникальный 15-значный код, присваиваемый каждому гаджету. Данные IMEI позволяют операторам связи определять, какое устройство находится в сети и где оно используется в данный момент. Кроме того, этот идентификатор активно применяют службы безопасности банков: по нему финансовые организации проверяют, действительно ли в мобильное приложение заходит клиент, а не мошенник.