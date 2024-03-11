Россиянам рассказали о возможных подарках на Масленицу

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11 марта в 2024 году — начало Масленой недели. Завершится празднование одного из самых древних православных праздников 17 марта — в Прощеное воскресенье. «Радио 1» рассказало в понедельник, 11 марта, что подарить на этот праздник близким и как поздравить их необычным способом, пишут "Известия".

Например, можно преподнести родным новую блинную сковороду или электроблинницу. Также можно подарить посуду для сервировки стола в русских народных росписях или самовар, который также является одним из символов Масленицы.

Оригинальным подарком может стать расписной платок или льняная одежда. Также на Масленицу принято дарить серебряные украшения. Кроме того, к Масленице можно преподнести вязаные варежки, перчатки или носки.

Отличным презентом может стать декоративный венок из трав, который обычно вешают над дверным проемом или ставят в вазу. Этот подарок может быть еще более персонализированным, если вы соберете и засушите эти растения своими руками.

Близкому человеку можно преподнести любое изделие, вышитое и расписанное в классическом древнерусском стиле: плед, скатерть или салфетку.

Различные обереги могут тоже стать хорошим подарком для домашнего декора.