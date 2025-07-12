Россиянам рассказали о способах снижения расходов на питание в летний период

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Оптимизация бытовых расходов — залог финансовой грамотности в 2025 году. Именно рациональное распоряжение средствами на ежедневной основе является первым шагом к формированию финансовой подушки безопасности. О секретах оптимизации бюджета летом, в беседе с «Известиями» 12 июля рассказала эксперт по домашней экономике программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.

«Выбирайте сезонные продукты, которые окажутся не только вкуснее, но и выгоднее. Например, в теплое время года можно наслаждаться широким ассортиментом овощей, фруктов и ягод. Благодаря большому объему предложения и простой логистике стоимость этих товаров самая выгодная именно летом», — пояснила она.

Самойлова добавила, что одним из самых эффективных способов сократить расходы на продукты является составление списка покупок, поскольку это позволяет избежать импульсивных трат и делает процесс отслеживания расходов более прозрачным.

Принцип сезонности распространяется не только на товары, но и на места для закупок. Стоит изучить цены на продукты из привычного списка в разных супермаркетах, а также на рынках. Может оказаться, что некоторые категории товаров будут выгоднее в одной точке, а какие-то — в других местах.

«Речь идет опять же о сезонных покупках, только в этом случае стоит, наоборот, выбирать товары с пониженным летом спросом. Этот метод подходит для продуктов длительного хранения — заморозок, консервов и прочего. К примеру, перед Новым годом спрос на зеленый горох растет, как и его стоимость. Поэтому задумайтесь о таких товарах заранее и купите сразу оптом, что позволит сократить расходы еще и благодаря скидке при приобретении свыше некоторого количества единиц одной позиции», — добавила эксперт.