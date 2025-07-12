Россиянам напомнили о штрафах за шум и курение в доме

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Жильцы могут получить штраф за несогласованную перепланировку, использование квартиры не по назначению, курение или ненадлежащий уход за питомцами. Об этом 12 июля сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Как отметил Бондарь, штраф можно получить за перепланировку без согласования, который составит от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей по статье 7.21 КоАП РФ. Кроме того, россиянам нельзя использовать жилое помещение не по назначению. Если в квартире офис или гостиница, которые создают шум, владельцу будет назначен штраф.

Помимо этого, жильцы домов могут быть наказаны за курение в подъезде или у мусоропровода. За это грозит до 1,5 тыс. рублей, указано в статье 6.24 КоАП РФ.

«Однако, если курение происходит не в местах общего пользования, а в пределах квартиры, прямого запрета нет. Тем не менее, если дым выходит за пределы вашей квартиры, например, через систему вентиляции или при длительном проветривании, это может стать основанием для защиты интересов соседей», — рассказал Бондарь агентству «Прайм».

Причиной штрафа могут стать даже домашние животные, если они создают ночью шум. Также владельцев могут наказать за несоблюдение требований к содержанию питомцев по статье 8.52 КоАП РФ. Если из-за антисанитарии пострадают соседи, то штраф составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, пишут "Известия".