Я нашел ошибку
Главные новости:
13-15 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +32 С
13-15 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +32 С
В Самарской области местная жительница предстанет перед судом за мошенничество в сфере кредитования
В Самарской области местная жительница предстанет перед судом за мошенничество в сфере кредитования
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквал
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквал
Россиянам рассказали о способах снижения расходов на питание в летний период
Россиянам рассказали о способах снижения расходов на питание в летний период
Россиянам напомнили о штрафах за шум и курение в доме
Россиянам напомнили о штрафах за шум и курение в доме
В Самарской области в ДТП с двумя фурами погиб человек
В Самарской области в ДТП с двумя фурами погиб человек
В Самарскую область приехала глава Минсельхоза России Оксана Лут
Самарскую область посетила глава Минсельхоза России Оксана Лут
В Сызрани в ДТП пострадали двое
В Сызрани в ДТП пострадали двое
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.89
-0.01
EUR 91.12
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский концертный духовой оркестр выступит на городской набережной
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»
В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россиянам напомнили о штрафах за шум и курение в доме

12 июля 2025 13:38
147
Россиянам напомнили о штрафах за шум и курение в доме

Жильцы могут получить штраф за несогласованную перепланировку, использование квартиры не по назначению, курение или ненадлежащий уход за питомцами. Об этом 12 июля сообщил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Как отметил Бондарь, штраф можно получить за перепланировку без согласования, который составит от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей по статье 7.21 КоАП РФ. Кроме того, россиянам нельзя использовать жилое помещение не по назначению. Если в квартире офис или гостиница, которые создают шум, владельцу будет назначен штраф.

Помимо этого, жильцы домов могут быть наказаны за курение в подъезде или у мусоропровода. За это грозит до 1,5 тыс. рублей, указано в статье 6.24 КоАП РФ.

«Однако, если курение происходит не в местах общего пользования, а в пределах квартиры, прямого запрета нет. Тем не менее, если дым выходит за пределы вашей квартиры, например, через систему вентиляции или при длительном проветривании, это может стать основанием для защиты интересов соседей», — рассказал Бондарь агентству «Прайм».

Причиной штрафа могут стать даже домашние животные, если они создают ночью шум. Также владельцев могут наказать за несоблюдение требований к содержанию питомцев по статье 8.52 КоАП РФ. Если из-за антисанитарии пострадают соседи, то штраф составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарскую область приехала глава Минсельхоза России Оксана Лут
12 июля 2025  12:45
Самарскую область посетила глава Минсельхоза России Оксана Лут
204
 В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение в связи с проведением форума «иВолга»
12 июля 2025  11:11
 В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение в связи с проведением форума «иВолга»
273
Международная школа парусного спорта может открыться в Республике Абхазия и Самаре
11 июля 2025  20:05
Международная школа парусного спорта может открыться в Республике Абхазия и Самаре
324
Горячее водоснабжение в связи с плановым ремонтом теплосетей приостановят в ряде домов Самары
11 июля 2025  18:42
Горячее водоснабжение в связи с плановым ремонтом теплосетей приостановят в ряде домов Самары
395
11-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
11 июля 2025  11:37
11-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
330
Весь список