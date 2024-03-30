141

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце апреля, сообщил Роструд в Telegram-канале.

«Нас ожидает шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля включительно», — напомнили в ведомстве.

Уточняется, что после этого последуют четыре выходных дня подряд.

Роструд также напомнил, что 12 апреля в России отмечают День космонавтики, 19 —День работников государственной службы занятости населения, а 20 — Национальный день донора.

В августе прошлого года правительство приняло постановление, согласно которому в 2024-м выходной день с субботы 6 января переносится на пятницу 10 мая, с субботы 27 апреля — на понедельник 29 апреля, с субботы 2 ноября — на вторник 30 апреля.

Таким образом, отдыхать россияне будут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Плюс стандартные субботы и воскресенья — 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, пишет vfokuse.mail.ru.