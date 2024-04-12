Россиян захотели проверять алкотестером перед посадкой в самолет

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Российских пассажиров захотели проверять с помощью алкотестеров перед посадкой в самолет. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, передают «Известия».

Уточняется, что причиной такой инициативы стали участившиеся инциденты с авиадебоширами во время полетов. Предложение было направлено министру транспорта Виталию Савельеву. «Введение нового правила разрешит массу конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании лишь внешних признаков», — говорится в документе.

Диденко подчеркнул, что речи о поголовном тестировании нет: проверять будут только граждан, которые ведут себя неадекватно. При этом представители авиаотрасли посчитали, что такое нововведение может увеличить время посадки пассажиров на рейс.