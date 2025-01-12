россиян предупредили о дипфейк-атаках на сайтах знакомств

162

Более 30 миллионов россиян в 2025 году могут стать жертвами атак с применением дипфейков на сайтах знакомств. Об этом РИА Новости рассказала руководитель портфеля продуктов VisionLabs Татьяна Дешкина.

Более 30 миллионов пользователей используют дейтинговые чат-боты в мессенджерах и сайты знакомств, где злоумышленники создают фальшивые профили, а технологии искусственного интеллекта помогают им имитировать переписку, используя изображение и голос реального человека.

Отмечается, что мошенники манипулируют эмоциями пользователей, убеждая их совершать денежные переводы, или шантажируют угрозами распространения личных снимков и видео. При этом пострадавшие не всегда готовы обратиться в правоохранительные органы из-за этических аспектов.

Чтобы защитить себя от подобных угроз, Дешкина порекомендовала соблюдать осторожность при общении с незнакомцами в интернете, использовать инструменты обратного поиска изображений для проверки профилей, а также относиться внимательно к просьбам о помощи.

"О подозрительных случаях необходимо сообщать в техподдержку платформ или полицию", – заключила Дешкина.

По ее словам, для предотвращения подобных атак нужно ввести в использование другие методы авторизации, в том числе при помощи документов. Таким образом можно отсеять поддельные страницы пользователей. Однако многие сайты знакомств отказываются вводить дополнительные проверки, поскольку из-за поддельных страниц число пользователей сервиса кажется значительно выше.

Ранее "Известия" сообщили, что если в прошлом году количество дипфейк-атак составило десятки тысяч случаев, то в 2025 году это число может увеличиться уже в десятки раз. Отмечается, что дипфейк-звонки от имени родственников и начальников стали одним из самых опасных способов мошенничества. При этом аферисты научились использовать эту технологию не только для видеозвонков, но и для записи "кружочков" в мессенджерах.