Процедуру обещают сделать максимально удобной для владельцев и их питомцев, а самое главное — бесплатной.
Обязательную регистрацию домашних кошек и собак могут ввести во всех регионах России с 1 сентября 2026 года
Глава Октябрьского района Сергей Радько подвел промежуточные итоги реализации нацпроектов.
Более 300 жителей Октябрьского района Самары воспользовались «Автобусом здоровья»
Главная цель масштабного проекта – продемонстрировать возможности инновационного спорта как эффективного инструмента для социальной адаптации и физической реабилитации бойцов.
В Самаре дан старт масштабному фиджитал-турниру «Кубок Победы. Волга» для участников СВО
Федерация фиджитал спорта и РУСАДА уже начали активную антидопинговую работу.
"Россия — спортивная держава!: федерация фиджитал спорта и РУСАДА подписали стратегическое соглаш ение о сотрудничестве
Одним из ключевых моментов нынешних чтений стало выступление Андрея Растегаева — ветерана СВО, кавалера ордена Мужества, члена Ассоциации ветеранов СВО, участника второго потока программы «Школа Героев».
В Самаре состоялась II Международная конференция «Колпаковские чтения»
Форум - одно из главных событий в спортивной отрасли, в ходе которого обсуждаются ключевые темы в области физкультуры, профессионального и массового спорта.
На форуме «Россия – спортивная держава» Вячеслав Федорищев подписал соглашения о популяризации различных видов спорта
На «Солидарность Самара Арене» состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой форуму «Россия — спортивная держава».
Почтовая марка «Россия – спортивная держава» поступила в обращение  
Также победители забега получили слот на участие в соревнованиях по лыжным гонкам от олимпийского чемпиона Александра Легкова.
Победители и призеры массового забега «Чистый спорт» на дистанции 5 км
"Россия — спортивная держава!: федерация фиджитал спорта и РУСАДА подписали стратегическое соглаш ение о сотрудничестве

5 ноября 2025 18:10
134
Федерация фиджитал спорта и РУСАДА уже начали активную антидопинговую работу.

Сегодня на площадке XIII Международного форума «Россия — спортивная держава» в Самаре состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Всероссийской федерацией фиджитал спорта и Российским антидопинговым агентством «РУСАДА». Стратегический документ направлен на внедрение и развитие эффективных антидопинговых программ, формирование культуры честной игры и защиту спортсменов в динамично развивающемся фиджитал спорте.

Обеспечение максимальной прозрачности в дисциплинах, объединяющих физическую и цифровую активность; проведение большой просветительской работы по профилактике допинга среди фиджитал-спортсменов всех возрастов; интеграция антидопинговых принципов и процедур в регламенты соревнований по фиджитал спорту, – станет целью соглашения.

"Подписав соглашение с Федерацией фиджитал спорта, мы сделали важный шаг к тому, чтобы честная игра стала нормой в инновационных видах спорта. У ВФФС уже есть продуманная антидопинговая стратегия на период до 2027 года. Специалисты федерации прошли обучение в РУСАДА, необходимая информация для спортсменов размещена на сайте. Руководство федерации демонстрирует приверженность принципам чистого спорта: важно не просто выигрывать, а выигрывать честно! РУСАДА приветствует такой подход к вопросам борьбы с допингом и желает федерации успехов в развитии вида спорта!"  - подчеркнула важность этого шага генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Президент Всероссийской федерации фиджитал спорта Никита Нагорный отметил стратегический характер партнерства:

"Для нас, как для молодой, инновационной федерации, принципы чистого спорта являются абсолютным приоритетом. Соглашение с РУСАДА – это наша твердая позиция: фиджитал спорт в России должен быть эталоном прозрачности и этики. Мы заботимся о подрастающем поколении, которое приходит в наш спорт, и хотим, чтобы дети и подростки достигали вершин мастерства исключительно благодаря таланту, труду и целеустремленности, без каких-либо допинговых соблазнов».

Соглашение предусматривает проведение совместных образовательных семинаров, создание информационных материалов для спортсменов, тренеров и судей, а также разработку и внедрение эффективных механизмов контроля и противодействия допингу в рамках соревнований по фиджитал-спорту. Партнерство подтверждает общую приверженность принципам олимпийского движения и стремление к созданию честной и здоровой спортивной среды.

Федерация фиджитал спорта и РУСАДА уже начали активную антидопинговую работу. В начале 2025 года ВФФС утвердила программу антидопинговой деятельности, сразу же приступив к ее реализации. Кульминацией первых шагов стал успешный антидопинговый семинар, проведенный на федеральной территории «Сириус» в рамках Чемпионата России по фиджитал спорту. В семинаре приняли участие эксперты Российского антидопингового агентства «РУСАДА».

Важность такого сотрудничества приобретает особое значение в свете формирования в этом году первой сборной команды России по фиджитал спорту. Команда будет представлять нашу страну на международных стартах. Обеспечение ее прозрачной и этичной подготовки является абсолютным приоритетом для Федерации и РУСАДА.

Подписание соглашения на форуме «Россия-спортивная держава» и проведение первого антидопингового семинара в «Сириусе» знаменуют собой начало системной работы по профилактике допинга в фиджитал спорте. 

 

Фото:  Всероссийская федерация фиджитал спорта

 

