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Российский атлет Денис Вовк в аэропорту Сочи вручную передвинул самолет весом 32 т и установил мировой рекорд

6 апреля 2023 22:26
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По словам рекордсмена, эта техника является одной из самых сложных.

Российский атлет Денис Вовк вручную передвинул самолет весом 32 т и установил мировой рекорд. Мероприятие прошло в аэропорту города Сочи в Международный день спорта в четверг, 6 апреля, пишут "Известия".

Рекорд был установлен россиянином в весовой категории до 90 кг. Вовк также побил и абсолютный рекорд России. Самолет Sukhoi Superjet 100 атлет передвинул на 10 м за 42 сек. При этом он использовал технику, при которой вся нагрузка приходится только на руки, перетягивая канат, прикрепленный к самолету, и упершись ногами в специальную конструкцию.

По словам рекордсмена, эта техника является одной из самых сложных.

Президент Федерации силового экстрима Василий Грищенко, в свою очередь, отметил, что установка рекорда оказалась под угрозой срыва из-за неблагоприятных погодных условий.

«Вчера мы посмотрели и сделали несколько пробных попыток, поняли, что рекорду быть. Но сегодня пошел дождь <…> Тем не менее рекорд состоялся», — сказал Грищенко.

 

Фото: пресс-служба авиакомпании "Россия"

 

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