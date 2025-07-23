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Российские ИТ-специалисты стали чаще проходить тесты и замерять свои знания

23 июля 2025 11:22
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российские ИТ-специалисты стали чаще проходить тесты и замерять свои знания

Эксперты hh.ru провели опрос среди соискателей и работающих россиян и выяснили, что лишь 3 из 10 респондентов уверены, что их уровень профессиональных знаний и навыков, необходимых для выполнения ключевых рабочих задач, полностью соответствует требованиям работодателя и их профессии. 
 

Итоги большого исследования hh.ru, проведенного среди россиян свидетельствуют о том, что с одной стороны, работающие россияне уверены, что развитие профессиональных компетенций и навыков – неотъемлемая часть их как специалистов. А с другой, лишь 3 из 10 респондентов считают, что их уровень hard-навыков полностью покрывает требования желаемой позиции. В частности, треть (31%) опрошенных hh.ru россиян признались, что знают основные методы и технологии, но у них есть пробелы в знаниях при работе со сложными задачами.
 

Так, согласно опросу hh.ru, 93% соискателей в той или иной мере уделяют время развитию своих навыков. Причем 4 из 10 специалистов занимаются этим активно и на постоянной основе. Более того, ИТ-сфера в силу достаточно высокой динамики развития используемых технологий находится на лидирующих позициях. Так, если в целом на рынке труда активно занимаются повышением своей квалификации 40% респондентов, то в ИТ-сфере – это делает каждый второй опрошенный (50%). 
 

«Аналитика hh.ru показывает, платформой по подтверждению ИТ-навыков, которая была запущена в конце мая этого года уже успели воспользоваться сотни тысяч россиян. В частности, соискатели прошли более 333 тысяч тестов, более 253 тыс. пользователей имеют статус подтверждения навыков, выдано более 24,5 тыс. сертификатов. Эти данные свидетельствуют, что россияне заинтересованы в новинке и готовы проверять свои знания.
 

Среди основных причин, почему соискатели решаются на проверку своих навыков: потребность в объективной и честной оценке знаний и навыков. Это особенно ценно при поиске работы или переходе на новые карьерные ступени. Также немаловажно подтверждение компетенций и навыков в том числе для соискателей, которые не имеют высшего образования или диплома, но уже достаточное время трудятся по специальности и хотят подтвердить свой статус. Проект также поддерживает и региональных специалистов – пройти тесты по подтверждению ИТ-навыков может любой желающий вне зависимости от географии, а это важно для удаленных территорий. Не будем отбрасывать и личную мотивацию. Прохождение тестов по ИТ-навыкам помогает выявить пробелы и понять, соответствуют ли знания текущим требованиям рынка. Например, даже опытные специалисты иногда не проходят тесты и это хорошо показывает, что пора обновить навыки», - отмечает Марина Дорохова, руководитель «Навыки и карьера» hh.ru.
 

Важно, что кроме поддержания уровня конкурентности в профессиональной среде соискатели также прибегают к проверке знаний и самотестированию еще и потому что сталкиваются с неверной оценкой своих компетенций со стороны работодателей. Так, опрос hh.ru показывает, что более 40% опрошенных россиян сталкивалась с неверной оценкой их навыков работодателями, например, в ходе собеседований или в начале карьерного пути. При этом чаще всего соискатели сталкиваются именно с занижением уровня их навыков. Более того, если углубляться в профессиональные сферы, становится очевидно, что в ИТ-сфере эта ситуация наиболее распространена: опрос hh.ru показал, что каждый второй ИТ-специалист (50%) сталкивался с тем, что работодатели занижали уровень развития его навыков. Причем основной причиной подобных ситуаций было отсутствие демонстрации навыка и разное толкование его содержания.

 

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