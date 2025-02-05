Росреестр СО: земля для участников СВО и их семей

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В Большечерниговском районе предоставили земельные участки участникам СВО и их семьям. Самарская область – стала одним из первых регионов России, в котором эта мера поддержки реализована на практике.

«Четыре семьи получили земельные участки в селе Большая Черниговка Большечерниговского района, - рассказал специалист Комитета по Управления муниципальным имуществом Сергей Васильевич Загорулькин. - В Большечерниговском районе бесплатные участки могут получить участники СВО, которые удостоены звания Героя Российской Федерации или награждены орденом Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, а также являются ветеранами боевых действий и завершившими свое участие в специальной военной операции. Также льготу могу получить семьи погибших участников СВО, посмертно удостоенных соответствующей награды».

По словам семьи Гордеевых, получившей земельный участок, они благодарны государству за поддержку, которая им была оказана. Земельный участок был выделен семье нашего земляка недалеко от реки - в живописном месте. Все вопросы, касающиеся государственного кадастрового учета и регистрации права собственности были решены сотрудниками самарского Росреестра четко и оперативно.

Сотрудники Управления Росреестра по Самарской области отмечают, что в регионе участники СВО и их семьи получают земельные участки максимально быстро, с момента подачи заявления. Специалисты ведомства делают все, чтобы участники СВО и их семьи чувствовали поддержку.

Фото: Управление Росреестра по Самарской области