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22 июня в День памяти и скорби члены Молодежного совета и первичной профсоюзной организации самарского Росреестра приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти».
Росреестр СО: тысячи свечей памяти
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Росреестр СО: тысячи свечей памяти

23 июня 2025 15:18
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22 июня в День памяти и скорби члены Молодежного совета и первичной профсоюзной организации самарского Росреестра приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти».

22 июня в День памяти и скорби члены Молодежного совета и первичной профсоюзной организации самарского Росреестра приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», которая прошла в этом году на Набережной Волги у Памятника Юнгам ВМФ на аллее Соловецких юнг — мемориальном комплексе, посвященном выпускникам Соловецкой школы юнг Северного флота. Мероприятие было организовано «Самарским Домом молодежи».

В рамках акции встретились ветераны Морской Пехоты и Спецназа ВМФ, курсанты военно-патриотического клуба «Патриот», множество волонтеров. Сотни и тысячи свечей были зажжены в вечерней тишине в память об отдавших свои жизни во имя  Родины. Подвиг каждого участника Великой Отечественной войны вписан в историю нашей страны.

«В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы, – говорит член Молодежного совета Самарского Росреестра Сергей Гаршин. - В каждой семье память о подвигах наших предков передается из поколения в поколение. Мы гордимся мужеством наших соотечественников, защищавших Родину и отдавших жизни во имя нее!» 

    

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра СО

Теги: Самара

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