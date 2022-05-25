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Росреестр СО сократил сроки регистрации объектов «бытовой недвижимости»

25 мая 2022 16:02
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Рекордно короткий срок регистрации для тех, кто сдал полный и качественный комплект документов.

С 1 мая Росреестр сократил сроки регистрации прав в отношении объектов, относящихся к «бытовой недвижимости». С 10 до 3 рабочих дней сокращен федеральный срок в случае, если пакет документов поступает в Росреестр напрямую в электронном виде в отношении земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства гаража или индивидуального жилищного строительства, расположенных на таком земельном участке. С 12 до 5 рабочих дней сокращен срок по указанным объектам и основаниям, если пакет документов поступит в регистрирующий орган через офисы МФЦ. 

- Для соблюдения коротких сроков важно, чтобы полнота и комплектность документов, поступающих через многофункциональные центры, были на высоком уровне качества. В противном случае заявитель столкнется с приостановлением учетно-регистрационных действий, и срок получения услуги будет более длительным. Отмечу, что через МФЦ в Самарской области заявители обращаются часто: за первый квартал подано 56% заявлений,- подчеркнула заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.  

Вопрос качества приема документов в МФЦ и их сканирования обсуждался 23 мая на совещании Управления Росреестра по Самарской области и ГКУ СО «Уполномоченный Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области».  

Процесс приема документов во всех МФЦ Самарской области хорошо отлажен, а регулярные обучающие семинары Управления Росреестра для сотрудников МФЦ значительно улучшили комплектность и полноту поступающих в ведомство документов, считает Татьяна Титова. Вместе с тем она обозначила вопросы, которые в условиях изменения законодательства и с учетом правоприменительной практики требуют оперативного решения. Так, например, заявители повторно обращаются за регистрацией права через МФЦ, в то время как за них это уже сделал нотариус, подав документы в электронном виде. В этом случае люди теряют деньги, ведь при обращении оплачивается государственная пошлина, а также напрасно тратят время, ведь их право уже зарегистрировано. 

- С учетом представленной Росреестром информации, появляется необходимость в высокой мобильности и адаптивности сотрудников к новым требованиям. Каждый день мы работаем с большим количеством заявителей, контроль качества принимаемых от них документов всем МФЦ Самарской области необходимо усилить, - поставил задачу директор ГКУ СО «Уполномоченный многофункциональный центр» Павел Синёв. 

 

Фото:   Росреестр СО

 

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