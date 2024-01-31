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Росреестр СО разъясняет: практикум по использованию электронных услуг

31 января 2024 16:28
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Урок №1. Правила внесения в ЕГРН записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя.

Урок №1. Правила внесения в ЕГРН записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя

Самарский Росреестр открывает серию уроков по использованию электронных услуг, с приложением пошагового алгоритма работы на сайте. По окончании обучения вы сможете собрать каталог инструкций по каждому учетно-регистрационному действию и не только.

Цифровая трансформация в сфере недвижимости имеет для заявителей множество преимуществ: отсутствие очередей, возможность получить услугу в любое удобное время и в любой точке мира, снижение денежных затрат, сокращение сроков и другие. С каждым годом перечень услуг, предоставляемых Росреестром в электронном виде, расширялся и на сегодняшний день посредством электронных сервисов можно получить все услуги Росреестра.

Существует множество различных электронных сервисов и, чтобы не запутаться в них, следует пользоваться электронными услугами Росреестра только на его официальном сайте https://rosreestr.gov.ru/. Это надежная система с дополнительным уровнем безопасности - двухфакторной аутентификацией.

Посредством сайта Росреестра можно получить все услуги, в том числе, запросить информацию из ЕГРН, подать документы на государственную регистрацию, посмотреть публичную кадастровую карту, проверить электронный документ, записаться на прием и многое другое.

Сегодня мы познакомим вас с порядком внесения в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя в электронном виде посредством сайта Росреестра.

Такое заявление может быть представлено в форме электронного документа посредством использования личного кабинета без подписания его усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя правообладателем, или его законным представителем, либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности.

А погашается запись о невозможности регистрации без личного участия, заявлением правообладателя при наличии у него усиленной квалифицированной электронной подписи, либо одновременно с осуществляемой регистрацией перехода права при личном участии собственника (например – при заключении договора купли-продажи).

Обращаем ваше внимание, что для подачи заявления о внесение записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя в электронном виде необходимо зайти на официальный сайт Росреестра по адресу: https://rosreestr.gov.ru/, используя логин и пароль учетной записи Госуслуг для авторизации входа в личный кабинет правообладателя Росреестра.

Пошаговый алгоритм заполнения заявления можно посмотреть https://vk.com/photo-210717495_457240197, сооьщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

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