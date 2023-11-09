Росреестр СО: электронные сделки – практический подход

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82% сделок на основании договора купли-продажи за счет ипотечных средств в этом году предоставлено в самарский Росреестр в электронном виде. Итоги взаимодействия Управления с кредитными организациями по представлению документов на регистрацию ипотеки, а также вопросы качества представляемых на государственную регистрацию документов в электронном виде были озвучены на семинаре-совещании, организованном Управлением Росреестра по Самарской области.

На семинаре обсуждались вопросы по практике электронного взаимодействия с использованием сервисов Росреестра и иных платформ. Совещание, в котором приняли участие представители кредитных организаций, малого и среднего бизнеса входило в ряд мероприятий, стимулирующих юридические и физические лица к регистрации сделок с недвижимым имуществом в электронном виде.

«Наш банк давно перешел на электронный документооборот. Преимущества использования электронных сервисов очевидны: это и сокращенный срок рассмотрения заявления, и возможность подачи заявления в онлайн режиме, экономия времени и средств, связанных с посещениями МФЦ, четкий алгоритм подачи электронного заявления и возможность на всех этапах отслеживать процесс рассмотрения заявления», - комментирует руководитель направления ипотечного сопровождения АО «БАНК ДОМ.РФ» Ольга Кудина.

Заместитель начальника отдела правового обеспечения самарского Росреестра Константин Минин рассказал о практической пользе законодательных инициатив Росреестра для граждан и предпринимательского сообщества.

Начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Дмитрий Кожевников еще раз уделил особое внимание изменениям порядка предоставления документов юридическими лицами в электронном виде: порядку выдачи УКЭП представителям юридических лиц. Кроме того, речь шла об использовании машиночитаемых доверенностей (МЧД).

В своем докладе начальник отдела регистрации ипотеки самарского Росреестра Аделаида Гук на графике продемонстрировала динамику представляемых документов в электронном виде в сравнении с 2022 годом, а также заострила внимание на качестве документов: «Качество документов, представляемых на государственную регистрацию в электронном виде, непосредственно отражается на качестве сведений в ЕГРН, и в результате влияет на экономическую и социальную повестку нашего региона, обеспечивает защиту прав собственников, способствует реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов. Точные актуальные данные необходимы нам всем: гражданам, органам власти и бизнес-сообществу».

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области