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Росреестр проведет Всероссийскую неделю консультаций к Дню защиты детей

31 мая 2022 15:21
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В целях повышения правой грамотности населения Росреестр СО организует тематические приемы, горячие линии и Дни консультаций для граждан.

С 31 мая по 6 июня Росреестр проведет Всероссийскую неделю правовой помощи детям. Команда Большого Росреестра организует очные консультации родителей по вопросам действий с недвижимостью в интересах детей, работу горячих линий, а в социальных сетях ведомства появятся ответы на популярные вопросы по теме.

Как отметила заместитель руководителя ведомства Елена Мартынова, проект приурочен ко Дню защиты детей и будет способствовать повышению правовой грамотности родителей и опекунов, а также формированию ответственного отношения к сохранению имущественных прав несовершеннолетних.

«День защиты детей – это добрый праздник, пусть он будет наполнен детским смехом и радостью! При этом мы должны понимать, что наша обязанность – не просто подарить положительные эмоции и счастье нашим детям, но и обеспечить сохранение и гарантию их имущественных прав, научить их азам обращения с недвижимостью. Для этого мы в онлайн- режиме расскажем, как государство защищает детей в этой области и какие ограничения существуют для родителей и опекунов», – пояснила руководитель цифровой трансформации ведомства.

В целях повышения правой грамотности населения Управление Росреестра по Самарской области организует тематические приемы, горячие линии и Дни консультаций для граждан и помощи в различных жизненных ситуациях, в рабочие дни ежедневно проводит личные приемы и отвечает на вопросы по телефону.  

К Дню защиты детей в Самарской области можно получить тематическую консультацию на личном приеме в Управлении Росреестра 31 мая, 1, 2, 3 и 6 июня по адресу г. Самара, ул. Некрасовская, д. 3. В понедельник с 14.00 до 18.00, во вторник и среду с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), в четверг с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00. 

Кроме того, 2 июня с 10.00 до 11.00 Кадастровая палата по Самарской области проведет прямую линию по телефону 8 (846) 277-75-25. Жители региона смогут узнать о том, как оформить недвижимость в собственность несовершеннолетнего, какие документы необходимы для регистрации жилья и его кадастрового учёта, кто вправе представлять интересы несовершеннолетнего. Также по телефону горячей линии эксперты подскажут, куда и как обратиться, если имущественные права детей или права их родителей были нарушены. 

«Правовое просвещение по темам, связанным с недвижимостью, в Самарской области проводится благодаря средствам массовой информации, которые заботятся о своих читателях: оперативно рассказывают им о новеллах законодательства (а оно сейчас очень быстро и серьезно меняется), регулярно дают полезные сведения, позволяющие ориентироваться на рынке недвижимости и обезопасить себя от мошенников. Совместно с самарским Росреестром информационную работу по теме недвижимости проводят Уполномоченный по правам человека в Самарской области, Торгово-промышленная палата Самарской области, ГКУ СО «Уполномоченный многофункциональный центр», А СРО «Кадастровые инженеры», а также почти все города и районы нашего региона, они размещают важную информацию Управления Росреестра на своих сайтах и в социальных сетях. Благодаря такой серьезной информационной поддержке, наши заявители обладают знаниями, которые позволяют им принимать взвешенные решения, безопасно владеть и распоряжаться своим недвижимым имуществом», - подчеркнула помощник руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Никитина. 

 

Фото:   Росреестр СО

 

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