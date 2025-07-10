Роспотребнадзор объяснил, на сколько надо сократить рабочий день в жару

135

Роспотребнадзор выпустил инструкцию, как в условиях повышенной температуры воздуха организовать рациональный режим работы, чтобы избежать перегревания организма (гипертермии). Рекомендации адресованы работникам, которые трудятся на открытом воздухе или в помещениях, не оснащенных климатическим оборудованием.

«Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5°C, рекомендуется сокращать рабочий день на час; при повышении до 29°C — на два часа, а если помещение нагрелось до 30,5°C — на четыре часа», — говорится в сообщении. При наличии кондиционера следует поддерживать температуру в помещении на уровне 24–25°C.

В случае, если приходится выполнять рабочие задачи на открытом воздухе при 32,5 °C и выше, то Роспотребнадзор советует работать непрерывно лишь по 15–20 минут, затем уходить на 10–12 минут в охлаждаемые помещения.

«Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 °C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным)», — добавили в ведомстве и рекомендовали не проводить ее на открытом воздухе.

В целях профилактики обезвоживания также следует правильно организовать и соблюдать питьевой режим.

Согласно опубликованной инструкции, при температуре воздуха более 30°C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час — примерно одну чашку каждые 20 минут. При этом рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая должна составлять +10–15 °C, пишет РБК.