Роспотребнадзор не рекомендует самарцам купаться на набережной

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Роспотребнадзор проверил состояние воды и песка на пляжах региона. В ведомстве не рекомендуют купаться на пяти пляжах областной столицы, пишет Сова.

Всего специалисты исследовали 153 пробы воды в местах отдыха на санитарно-химические показатели, 510 проб на микробиологию, 657 проб на возбудителей инфекционных заболеваний и 136 проб на паразитологические показатели.



По состоянию на 9 августа жителям рекомендовали не купаться на пяти пляжах Самары. Речь идет о первой, второй и четвертой очередях набережной, пляжах Загородного парка и спуска улицы Советской Армии.



В указанных местах выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям. Тем не менее возбудителей патогенной микрофлоры в водоемах не обнаружено, качество песка соответствует гигиеническим требованиям.

- Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах, - говорится в сообщении.