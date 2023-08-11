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Роспотребнадзор не рекомендует самарцам купаться на набережной

11 августа 2023 11:56
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Роспотребнадзор не рекомендует самарцам купаться на набережной
 

Роспотребнадзор проверил состояние воды и песка на пляжах региона. В ведомстве не рекомендуют купаться на пяти пляжах областной столицы, пишет Сова.

Всего специалисты исследовали 153 пробы воды в местах отдыха на санитарно-химические показатели, 510 проб на микробиологию, 657 проб на возбудителей инфекционных заболеваний и 136 проб на паразитологические показатели.

По состоянию на 9 августа жителям рекомендовали не купаться на пяти пляжах Самары. Речь идет о первой, второй и четвертой очередях набережной, пляжах Загородного парка и спуска улицы Советской Армии.

В указанных местах выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям. Тем не менее возбудителей патогенной микрофлоры в водоемах не обнаружено, качество песка соответствует гигиеническим требованиям.

- Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах, - говорится в сообщении.

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