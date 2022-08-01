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Региональная общественная самарская организация "Союз ветеранов десантников и подразделений специального назначения" (РОСО "СВД и ПСН") провела мероприятие в пионерском лагере Жигулёвский Артек.

Генералом Анатолием Шаповаловым был проведён урок мужества.

Одной из участниц встречи - Софье Мироновой была вручена медаль "За верность десантному братству". За активную жизненную позицию, за участие в жизни организации.

Многие ребята были приятно удивлены и от души поздравляли награждённую.

Мероприятие прошло в тёплой и дружеской обстановке, сообщает пресс-служба РОСО "СВД и ПСН".

Фото: РОСО "СВД и ПСН"