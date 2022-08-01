Региональная общественная самарская организация "Союз ветеранов десантников и подразделений специального назначения" (РОСО "СВД и ПСН") провела мероприятие в пионерском лагере Жигулёвский Артек.
Генералом Анатолием Шаповаловым был проведён урок мужества.
Одной из участниц встречи - Софье Мироновой была вручена медаль "За верность десантному братству". За активную жизненную позицию, за участие в жизни организации.
Многие ребята были приятно удивлены и от души поздравляли награждённую.
Мероприятие прошло в тёплой и дружеской обстановке, сообщает пресс-служба РОСО "СВД и ПСН".
Фото: РОСО "СВД и ПСН"