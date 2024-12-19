Роскомнадзор заявил, что не будет собирать информацию об устройствах пользователей, которые обходят блокировки

73

Роскомнадзор не будет собирать данные об устройствах пользователей, которые обходят блокировки, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Изначально об этом начали писать после того, как стало известно о новом приказе Роскомнадзора, обязывающем операторов передавать IP-адреса абонентов, которые заходят на заблокированные сайты. В ведомстве уточнили, что именно подразумевается в документе:

Проект приказа Роскомнадзора подразумевает сбор сетевых адресов, которые используются операторами связи в различных субъектах Российской Федерации для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам. Информация о личных устройствах пользователей не собирается, поскольку не требуется для противодействия угрозам. Роскомнадзор