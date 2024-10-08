Роскомнадзор заблокировал Discord

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Доступ к Discord ограничен из-за нарушений требования российского законодательства, объявил Роскомнадзор (РКН), передает РБК.

Ведомство заявило, что направило мессенджеру требования удалить запрещенный контент, но некоторые материалы остаются доступными, также мессенджер проигнорировал решение суда о штрафе за неудаление.

Discord — платформа, популярная для общения у геймеров и в корпоративной среде IT. Кроме текстовых сообщений там есть возможность видео- и голосовых чатов. Большинство пользователей общаются внутри открытых или закрытых групп, доступ в которые можно получить по ссылке-приглашению.

Discord стал популярной платформой для общения пользователей криптовалют, блокчейн-разработчиков и криптотрейдеров еще на раннем этапе становления этого рынка. Почти у каждого существующего криптосервиса, вплоть до крупнейших криптобирж, есть свои серверы, на которых есть и русскоязычные разделы. Значительная часть российских пользователей таких сервисов со временем перешли для общения в Telegram, но на глобальном уровне среди владельцев криптовалют Discord по-прежнему сохраняет популярность.