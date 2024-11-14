Роскомнадзор в декабре проведет учения по устойчивости Рунета

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Роскомнадзор в декабре проведет учения, чтобы проверить готовность российской инфраструктуры обеспечивать доступность всех сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия. Об этом сообщает Роскомнадзор, передает РИА Новости.

"Проверка готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы российского сегмента сети интернет проводятся ежегодно. Задача учений - подтвердить готовность российской инфраструктуры сети "Интернет" обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия", - говорится в сообщении.

Накануне некоторые Telegram-каналы писали, что ЦБ РФ якобы направил российским банкам письмо о том, что Роскомнадзор планирует в декабре провести учения по отключению доступа к зарубежному сегменту интернета на территории отдельных российских регионов. Эта информация не соответствует действительности, пишет Роскомнадзор.

По данным ведомства, подобные учения проводятся ежегодно, и на это время доступ пользователей в интернет никак не ограничивается.

"Проверки не затрагивают доступ в сеть "Интернет" российских пользователей", - подчеркнули в РКН.

В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры. Кроме того, тестируется работа информационных систем, которые зависят от связи с зарубежными сервисами, библиотеками и иными ресурсами.

График проведения учений утверждает Минцифры РФ по согласованию с ФСБ и Роскомнадзором.

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