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Роскомнадзор ограничил доступ к Viber

13 декабря 2024 21:09
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В связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации.

В России ограничили доступ к мессенджеру Viber из-за нарушений требований закона, сообщил Роскомнадзор, передает РИА Новости.

"Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации", — пояснили в ведомстве.

Там уточнили, что речь идет о предотвращении угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.

Как сообщил РИА Новости член думского комитета по информационной политике Антон Немкин, сумма штрафов мессенджера Viber за последние два года превысила 1,8 миллиона рублей, они до сих пор не уплачены. Законодатель подчеркнул, что компания продолжает игнорировать российское законодательство и не удаляет запрещенную информацию, включая сведения, касающиеся спецоперации.

 

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