Роскачество: шутки в комментариях к переводу денег могут привести к блокировке

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Юмористические комментарии к денежным переводам могут привести к разбирательству и даже к попаданию в черный список банка, пишут "Известия". Об этом Lenta.Ru рассказали в центре финансовой экспертизы Роскачества в четверг, 15 мая.

Бывают случаи, когда люди в шутку оставляют в назначении платежа комментарии вроде «на взрывчатку» или «взятка». Закончиться это может блокировкой не только перевода, но и счета, а возможно, и привлечением следственных органов.

При таком раскладе отправителю перевода придется доказать банку обоснованность таких трансакций в письменном виде, а в дальнейшем банк может занести человека в черный список.

«Переводы, выполняемые между физическими лицами, в принципе не нуждаются в указании о назначении платежа. Поле с комментарием можно оставлять пустым», — подчеркнули в Роскачестве.

Там добавили, что если получатель перевода ведет коммерческую деятельность, банк должен об этом знать. Такую деятельность банк определяет не только по комментариям, но также по регулярности и количеству трансакций, суммам переводов и налогов.