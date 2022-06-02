Росгвардейцы вошли в число лидеров творческого конкурса «Армия культуры»

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В Самаре подвели итоги отборочного этапа Международного творческого конкурса «Армия культуры». По традиции в нем принимают участие профессиональные исполнители и творческие коллективы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

В состязаниях продемонстрировали свое мастерство творческие коллективы со всех военных округов страны: ансамбли песни и пляски Северного, Черноморского и Балтийского флотов, а также железнодорожных, Воздушно-космических, Воздушно-десантных войск и Ракетных войск стратегического назначения. Росгвардию на столь престижном музыкальном турнире представил ансамбль песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии. Всего же в мероприятии приняло участие свыше 600 артистов.

– Это большой музыкальный праздник. Это и вдохновение, и невероятное сплочение армейских творческих коллективов, которые съехались буквально со всей страны, от Калининграда до Владивостока, от Севастополя до Североморска. И, конечно же, это уникальная возможность пообщаться и обменяться опытом. Разумеется, принимать участие в данном конкурсе престижно и почетно, поэтому мы подготовили к этому выступлению замечательные номера, и по хореографии, и по вокалу, и по инструментальной музыке, - отметил начальник ансамбля песни и пляски Приволжского округа Росгвардии подполковник Алексей Косых.

Профессиональный уровень творческого коллектива Приволжского округа получил высокую оценку профессионального жюри, в состав которого вошли представители Министерства обороны России и ведущих вузов страны, готовящих работников культуры.

Творческий дуэт Андрея Шабаршина и Алексея Пушкарева заслужил первое место в номинации «Исполнительское мастерство», а Ольга Мелузова стала бронзовым призером в номинации «Вокальное искусство».

Финал творческого конкурса «Армия культуры», в числе участников которого будут исполнители из Приволжского округа Росгвардии, откроет «Армейские международные игры — 2022».