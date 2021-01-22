Родители из Самарской области выступили резко против призывов подростков участвовать в несанкционированных митингах

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В некоторых социальных сетях, в том числе в TikTok, появились обращения к подросткам с призывом выйти завтра, 23 января, на несанкционированные митинги.

Родители детей и общественники возмущены такой агитацией и выступили категорически против этого.

Так, многодетная мать из Самары Елена Климова считает преступлением привлекать несовершеннолетних детей и подростков к таким мероприятиям.

- Моей младшей дочери 16 лет, а средней — 21. Они не будут участвовать в этих митингах, - подчеркнула Елена. - Считаю неправильным впутывать детей в политику. Категорически против этого.

Она добавила, что задача родителей - разговаривать с детьми и объяснять им, что нужно игнорировать эти призывы.

Председатель женсовета в Суходоле Надежда Кашина выразила обеспокоенность тем, что именно в популярных у подростков сетях распространяется такая информация.

- Я, конечно, против, потому что считаю, что дети не должны участвовать в политических играх взрослых, - отметила она. - У детей должны быть свои, детские игры. Поэтому, мне кажется, нужно контролировать, какая информация распространяется через TikTok, Viber, WhatsApp и остальные мессенджеры.

Педагог дополнительного образования, председатель районного родительского комитета из села Челно-Вершины Ларисы Красавиной уверена, что дети не должны быть орудием политических игр - ни в подростковом, ни тем более в детском возрасте.

Она крайне негативно отозвалась о таких мероприятиях.

- Всем родителям хочу сказать, чтобы в этот день максимально находились рядом с детьми и в такую прекрасную погоду предлагаю всем отправиться на лыжную прогулку. Это будет и для здоровья полезно, и детям приятно, - сказала педагог.

Представитель родительской общественности, секретарь окружного родительского собрания Сергиевска Инна Прокофьева заявила, что призывать детей выйти на митинг - недопустимая вещь. По ее мнению, школьники не должны участвовать ни в каких политических разборках.

- Что касается молодежи более старшего поколения, которые уже являются совершеннолетними, они должны тоже понимать, что могут стать инструментом для политических игр, - добавила она. - Если уж какие-то вопросы есть, то лучше их задать профессионалам и спокойно разобраться в ситуации, но точно не с позиции протестов, передает пресс-служба облправительства.