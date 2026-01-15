Роботы выгоднее людей на коротких расстояниях и при высокой плотности заказов, считают эксперты

Затраты на годовое содержание ровера оказались на 49–66% меньше, чем расходы на оплату труда пеших курьеров в различных регионах (без учета стоимости закупки устройства). К таким выводам пришли аналитики Совкомбанка, проанализировав финансовые показатели «Яндекса» в 2025 г. Согласно расчетам банка, содержание одного ровера составляет 295 000 руб. в год. Из этой суммы 58% приходится на замену комплектующих и ремонт, 42% – на зарплаты оператору и инженеру. Зарплата курьерам-людям в Москве и Санкт-Петербурге составляет 878 000 руб. в год, в малом региональном городе – 574 000 руб., подсчитали аналитики Совкомбанка.

Капитализацию сервиса доставки роверами «Яндекса» аналитики Совкомбанка оценили в 42 млрд руб. в 2024 г., а в первом полугодии 2025 г. – уже в 71,8 млрд руб., пишут "Ведомости".